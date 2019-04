Seksapilno zvijanje Jennifer Lopez ob drogu

Spomnimo, da je 49-letnica, ki bo letos dočakala abrahama, že začela snemanje filma Hustlers,v katerem bo zaigrala striptizetoRamono.

Nobenega dvoma pa ni, da je nad njenimi plesnimi gibi in miganjem z zadnjico še posebej navdušen njen zaročenec Alex Rodriguez. Ta je z oboževalci na Instagramu delil pevkin posnetek, na katerem vadi za prihajajočo poletno ameriško koncertno turnejo Its My Party (To je moja zabava).