Seksi J.Lo odvrgla plašč

Pevka in igralkaJennifer Lopez je v New Yorku že začela snemati nov film Hustlers, v katerem bo igrala striptizeto. Kot smo že poročali, je njen osebni vizažistScott Barnes na Instagramu objavil fotografijo, na kateri J.Lo nosi zapeljiv rožnat bikini in krzneno jakno ter sončna očala. Kot je zapisal, je to prvi vpogled v striptizeto Ramono, lik, ki ga bo v filmu upodobila ena in edina J.Lo. Zdaj pa je podobno fotografijo objavila še zvezdnica sama. Izbrala je še bolj seksi oziroma tisto, na kateri je pred objektivom pozirala brez krznenega plašča. Pri tem je seveda pokazala rezultate treningov, ki so resnično zavidljivi. Zvezdnica, ki bo poleti dopolnila 50 let, je pokazala natrenirano telo in izklesane trebušne mišice. Na omenjeno vlogo se je v zadnjih tednih zelo veliko pripravljala. Med drugim je delala vaje za moč in se kalila v plesanju ob drogu.