Seksi koledar zvezdnice telenovel: ničesar ni prepustila domišljiji

Tako kot večina zvezdnic se je tudi venezuelska igralka s hrvaškimi koreninami Gabriela Spanic odločila, da bo izdala koledar s svojimi seksi fotografijami. Snemanje zapeljivih fotografij je potekalo v obmorskem kraju Acapulcu, ki je slavni igralki zelo ljub. Z vročim koledarjem Plenamente Gaby Spanic 2019 (Izpopolnjena Gaby Spanic 2019) pa je zaznamovala 32 let kariere.

''32 let kariere sem želela potrditi z gotovostjo, da se počutim izpopolnjena bolj kot kadar koli prej v vsakem pomenu besede. Koledar vsebuje še neobjavljene fotografije, na katerih sem seksi, svobodna in razgaljena kot še nikoli ... Telo je naš tempelj in zasluži si vso našo skrb.'' je ob izidu koledarja na Instagramu zapisala Gabriela.