Megan Fox in Kourtney Kardashian v kampanji za spodnje perilo

Kourtney Kardashian in Megan Fox sta glavni zvezdi nove kampanje za spodnje perilo Skims, ki jo je lansirala resničnostna zvezdnica Kim Kardashian. Tako Megan kot Kourtney sta za potrebe snemanja pozirali v spodnjem perilu, ne nekaterih fotografijah pa celo odvrgli modrček in pozirali s sadjem.

Igralka Megan Fox in resničnostna zvezdnica Kourtney Kardashian sta v zadnjem času svoj prijateljski odnos še poglobili. Tokrat sta združili moči in sprejeli ponudbo Kim Kardashian ter nastopili v novi reklamni kampanji za njeno znamko spodnjega perila Skims. 35-letna Meghan in sedem let starejša Kourtney sta se v svoji vlogi zelo vživeli in pred fotografski objektiv kot profesionalni manekenki stopili v spodnjem perilu, v črnih in belih odtenkih.

Dekleti sta svoj končni izdelek z veseljem delili na družbenih omrežjih, s seksi fotografijami pa sta seveda navdušili svoje sledilce in oboževalce. Zvezdnici sta pozirali tudi s sadjem. Na eni od fotografij sta istočasno zagrizli v jabolko, na drugi pa nosita bele spodnje perilo, medtem ko Kourtney v rokah drži krožnik češenj in z njimi hrani Megan.

Nad njunim izdelkom je bila zelo navdušena tudi Kim Kardashian West, ki je objavila celo serijo fotografij nove modne kampanje. Bombažna kolekcija Skims vključuje različne modele modrčkov in spodnjic ter majice brez rokavov in s kratkimi rokavi, cene za posamezni kos pa se gibljejo od 16 do 68 dolarjev, kar pomeni od približno od 14 evrov do 60 evrov.

"Všeč mi je, da Skims resnično razume, kaj ženske želijo obleči, in da se želijo počutiti seksi, samozavestno in močno," je Foxova povedala v sporočilu za javnost. "Všeč mi je, da sem v tej kampanji s Kourtney, na snemanju sva se skupaj zelo zabavali." Kourtney pa je še dodala: "Vedno rada snemam s Skimsom in najbolje sem se imela prav z Megan za to kampanjo. Skims je res moja izbira za vse moje spodnje perilo, nedrčke in bazične kose. To bi rekla tudi, če Kim ne bi bila moja sestra! Res je moja najljubša znamka."

