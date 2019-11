Šele bližnje srečanje s smrtjo ga je prisililo v spremembe

Britanski pevec Robbie Williamsni znan samo po svoji glasbeni karieri, ampak tudi po zvezdniškem rock'n'roll življenju, še posebno zaradi zlorab drog in alkohola. A šele, ko je bil leta 2017 sedem dni na intenzivnem oddelku zaradi možganske krvavitve, ga je spreletelo, da lahko vsak trenutek umre: "Vedno sem mislil, da sem neuničljiv, to hipotezo sem večkrat testiral – kot mačka sem imel milijardo življenj. Imel sem to fu*** idejo, da sem nesmrten. Toda ta trenutek v bolnišnici je bil najbližji in najbolj grozen," je povedal v intervjuju za The Sun.

Ko so ga zdravniki odpustili iz bolnišnice, je zvezdnik začel drugače razmišljati: "Znova sem se osredotočil na svoje življenje in vse okoli sebe. Da nekdo, kot sem jaz, spremeni način življenja, mora skoraj umreti."

45-letni zvezdnik o dogajanju iz leta 2017 sicer ne govori veliko, medijem je tako povedal le, da se je nenadoma začel pretirano sliniti, imel je omrtvičeno levo roko ter težave z dihanjem. Zaradi tega je moral odpovedati kar nekaj koncertov.