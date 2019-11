Selena brani Taylor: Ogoljufali in uničili ste eno najboljših skladateljic

Po tem sporu in pranju umazanega perila na družbenih omrežjih so se oglasile številne njene glasbene kolegice, tudi njena dolgoletna prijateljica Selena Gomez, ki je zapisala:

"Moje srce je trenutno tako težko. Zaradi vsega tega mi je slabo in sem besna. (Vseeno mi je, če se mi bo to maščevalo), ampak to je moje mnenje. To je pohlep, manipulacija in moč. To je brezsrčno in se ne ozira na nikogar. Brez spoštovanja do besed, ki jih je moja prijateljica napisala, ko je bila stara 14 let v svoji spalnici. Ogoljufali in uničili ste eno naših najboljših skladateljic našega časa in vzeli priložnost, da z oboževalci in svetom slavi vso svojo glasbo," je svoj zapis na Instagramovi zgodbi začela Selena, ki Taylor pozna že 13 let. Zanjo pravi, da je"najbolj predana, neustrašna, bojevita, najmočnejša ženska", kar jih je do zdaj poznala. "Ljudje lahko kritizirajo. Toda to, kar vam govorim, je ženska z resnično identiteto in močjo, ki se ne bo pustila."