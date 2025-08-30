Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tuja scena

Selena Gomez delila utrinke z dekliščine

Rt svetega Luke, 30. 08. 2025 10.31 | Posodobljeno pred 29 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.K.
Komentarji
2

Ameriška zvezdnica Selena Gomez je svojim oboževalcem ponudila vpogled v dekliščino. Dogodek se je odvijal v Mehiki, kjer se je pevka zbrala s prijateljicami. Na luksuzni jahti sodeč po fotografijah ni manjkalo dobre volje in obilice smeha. Pevki se sicer menda ni pridružila izjemno dobra prijateljica Taylor Swift, pred katero je pred dnevi prav tako pokleknil njen partner Travis Kelce.

Selena Gomez je po številnih ugibanjih utišala govorice in z objavo na družbenem omrežju razkrila, da je praznovala dekliščino. Pevka in igralka je svojim sledilcem ponudila vpogled v zakulisje nepozabnega dne.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

33-letnici, ki je zaročena z Benjaminom Josephom Levinom, bolj znanim pod umetniškim imenom Bennyjem Blancom, se je na predporočnem praznovanju v Mehiki pridružila skupina prijateljic.

Preberi še Je Selena Gomez na jahti organizirala svojo dekliščino?

Na fotografijah zvezdnica pozira v kopalkah, bodoča nevesta pa je nosila tudi belo tančico. Luksuzno jahto, na kateri so praznovale, so okrasile tudi s številnimi baloni, nad posteljo pa sta visela tudi napisa "Gospa Levin" in "Nevesta".

Preberi še Odziv Selene Gomez na zaroko Taylor Swift: Prava ljubezen obstaja

Sodeč po fotografijah na dekliščini sicer ni bilo Gomezine bližnje prijateljice Taylor Swift, razlog za to pa bi lahko bila tudi nedavna zaroka, saj je pred njo pred dnevi pokleknil igralec ameriškega nogometa Travis Kelce.

Selena Gomez dekliščina poroka Benny Blanco
Naslednji članek

Kim Kardashian v Benetkah s svojo obleko sprožila val ogorčenja

SORODNI ČLANKI

Odziv Selene Gomez na zaroko Taylor Swift: Prava ljubezen obstaja

Je Selena Gomez na jahti organizirala svojo dekliščino?

'Neverjetno potovanje': Selena v družbi Taylor praznovala 33. rojstni dan

Selena Gomez je ob prvem poljubu z zaročencem dobila izpuščaj

Na maturantski ples prvič po 30. letu: Selena Gomez doživela srednješolske sanje

Benny Blanco po prvem poljubu s Seleno Gomez: Z njo bom verjetno imel otroka

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nace Štremljasti
30. 08. 2025 11.01
+1
beda od bede
ODGOVORI
1 0
Levi so barabe
30. 08. 2025 10.47
-1
Taylor Swift ni imela časa ker gre na dekliščino od gabrove :D
ODGOVORI
0 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1189