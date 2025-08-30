Selena Gomez delila utrinke z dekliščine

Selena Gomez je po številnih ugibanjih utišala govorice in z objavo na družbenem omrežju razkrila, da je praznovala dekliščino. Pevka in igralka je svojim sledilcem ponudila vpogled v zakulisje nepozabnega dne.
33-letnici, ki je zaročena z Benjaminom Josephom Levinom, bolj znanim pod umetniškim imenom Bennyjem Blancom, se je na predporočnem praznovanju v Mehiki pridružila skupina prijateljic.
Na fotografijah zvezdnica pozira v kopalkah, bodoča nevesta pa je nosila tudi belo tančico. Luksuzno jahto, na kateri so praznovale, so okrasile tudi s številnimi baloni, nad posteljo pa sta visela tudi napisa "Gospa Levin" in "Nevesta".
Sodeč po fotografijah na dekliščini sicer ni bilo Gomezine bližnje prijateljice Taylor Swift, razlog za to pa bi lahko bila tudi nedavna zaroka, saj je pred njo pred dnevi pokleknil igralec ameriškega nogometa Travis Kelce.
