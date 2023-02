Selena Gomez: Disney mi je prepovedal govoriti 'kaj za vraga'

O pravilih, ki so se jih morali držati kot obraz Disneyja, so spregovorili že številni zvezdniki, nedavno pa je o tem ponovno spregovorila Selena Gomez. Pevka in igralka, ki je zaslovela z Disneyjevo serijo Čarovniki s trga Waverly, je povedala, da je morala kot vzornica številnih najstnic in najstnikov po vsem svetu paziti na to, kaj govori v javnosti.

Selena Gomez je v intervjuju za Vanity Fair, kjer je s številnimi drugimi zvezdniki pozirala za naslovnico, dejala, da ji je podjetje Disney, prepovedalo, da uporablja določeno frazo. "V nobenem pogledu nisem bila divji otrok, ampak bila sem na Disneyju, zato sem morala poskrbeti za to, da nisem pred nikomer rekla: 'Kaj za vraga?'" je dejala 30-letna igralka, ki je bila pod okriljem medijskega konglomerata od leta 2007 do leta 2012. icon-expand Selena Gomez je spregovorila o svoji izkušnji dela za Disney. FOTO: Profimedia V nadaljevanju je pojasnila, da je nase vršila pritisk, da mora biti med snemanjem Disneyjeve serije Čarovniki s trga Waverly najboljša vzornica."Sedaj menim, da si najboljši vzornik takrat, ko si odkrit, vključno s slabimi in zapletenimi deli samega sebe." O svoji izkušnji dela za Disney je zvezdnica spregovorila že avgusta 2021."Svoje življenje sem še zelo mlada zaupala v roke Disneyju. Nisem vedela, kaj delam," je bila kritična Selena, nato pa dodala, da je kljub vsemu ponosna na delo, ki ga je naredila pod okriljem podjetja, s katerim je podpisala pogodbo pri 15 letih.