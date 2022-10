Svojo kariero je pričela leta 2002, ko je kot desetletna deklica zaigrala v otroški oddaji Barney in prijatelji ter nato kot najstniška Disneyjeva zvezdnica postala ena najslavnejših oseb svoje generacije. Igralka, glasbenica, lastnica kozmetične linije in ambasadorka za razne dobrodelne organizacije pa je v svojem življenju doživela in premagala tudi marsikatero oviro. O teh bo sedaj spregovorila v dokumentarcu z naslovom Selena Gomez: My Mind & Me.

Selena Gomez je na svetovni dan ozaveščanja o duševnih boleznih izdala napovednik dokumentarca z naslovom Selena Gomez: My Mind & Me, ki ga je ustvarila s pomočjo tuje pretočne platforme. Težko pričakovan projekt, v katerem bo zvezdnica odkrito spregovorila o najtežjih trenutkih svojega življenja, si bodo oboževalci lahko ogledali 4. novembra. icon-expand Selena Gomez je na svetovni dan ozaveščanja o duševnih boleznih izdala napovednik dokumentarca z naslovom Selena Gomez: My Mind & Me. FOTO: Profimedia "Svoje celotno življenje delam. Že odkar sem otrok. Ne želim si biti zelo slavna, a če sem že tukaj, moram s tem narediti nekaj dobrega," je v dokumentarcu iskreno dejala Gomezova, ki se je v preteklih letih borila z depresijo, tesnobo in diagnozo lupusa, zaradi katerega je pristala v bolnišnici. Spomnimo, glasbenici so leta 2017 morali presaditi ledvico. Poleg zdravstvenih težav se je zvezdnica, ki je svoje poslanstvo našla v aktivizmu in pomoči drugim ljudem, dolga leta borila z občutkom, da sama nikoli ni bila dovolj. "Selena, bodi to, kar si. Nikogar ne zanima, kaj delaš. Pomembno je, kdo sem in to, da sem zadovoljna s tem, kje sem," je sama sebi v dokumentarcu dejala 30-letnica. "Hvaležna sem, da sem živa," je še poudarila. icon-expand Selena Gomez: Hvaležna sem, da sem živa. FOTO: Youtube Kamere so za nastanek prihajajočega dokumentarca Gomezovi sledile kar šest let, po besedah produkcijske ekipe pa so v tem času zajele Selenino "pot v novo svetlobo". Če številke ne lažejo, bo v dokumentarcu morda moč videti tako del Seleninega razmerja z Justinom Bieberjem kot pevcem The Weekndom. Film je delo režiserja Aleka Keshishiana, ki se je leta 1991 podpisal pod odmevni dokumentarec V postelji z Madonno. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke