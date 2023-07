Selena Gomez ima za 31. rojstni dan zgolj eno željo

Selena Gomez je dopolnila 31 let, osebni praznik pa je s fotografijo rojstnodnevne torte proslavila tudi na svojem Instagram profilu, kjer je 426 milijonom sledilcev zaupala, kaj si želi. "Hvaležna sem za toliko stvari v svojem življenju in ena od stvari, za katero sem najbolj hvaležna, je delo, ki smo ga lahko opravili s skladom Rare Impact Fund. Zaradi vas nam je uspelo ozaveščati in povečati dostop do storitev duševnega zdravja za mlade."

"To je moja prava strast v življenju. Ljudje me kar naprej sprašujejo, kaj si želim za rojstni dan, in vsem rečem isto. Prosim, ne dajte mi ničesar, če pa želite nekaj narediti za moj rojstni dan, prispevajte v sklad Rare Impact. Če imate sredstva, razmislite o donaciji in nam pomagajte narediti razliko," je zapisala zvezdnica, ki z omenjenim dobrodelnim skladom mladim z duševnimi težavami omogoča dostop do potrebnega zdravljenja.

31-letnica svojo platformo že več let izkorišča za ozaveščanje o duševnem zdravju. Omenjen sklad je ustanovila v koronskem letu 2020 in takrat razkrila, da se tudi sama bori s težavami. Po tem, ko je med turnejo doživela duševni zlom, so zvezdnici zdravniki diagnosticirali bipolarno motnjo. O poti okrevanja je spregovorila tudi v svojem dokumentarnem filmu z naslovom Selena Gomez: My Mind & Me.