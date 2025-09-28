Selena Gomez in Benny Blanco sta poročena

Nekdanja Disneyjeva zvezdnica Selena Gomez je dočakala svoj srečni konec. Na skrbno varovani zasebni poročni slovesnosti, na kateri ni manjkalo zvezdnikov, je dahnila usodni da glasbenemu producentu Bennyju Blancu . Kasneje je s 417 milijoni ljudi, ki ji sledijo na Instagramu, delila kopico foto utrinkov posebnega dne.

Fotografije in videoposnetki prikazujejo mladoporočenca, kako se objemata, držita za roke in uživata v trenutku. Na fotografijah je moč videti tudi elegantno poročno obleko modne hiše Ralph Lauren, v kateri je zvezdnica pokazala svoj hrbet, pa tudi šopek šmarnic in poročna prstana novopečenih zakoncev.

Par si je po poročanju modne biblije Vogue zaobljube izmenjal v Santa Barbari v Kaliforniji, obkrožen s približno 170 družinskimi člani in prijatelji. Med svati so bili pevkina najboljša prijateljica Taylor Swift, njeni soigralci iz serije Only Murders in the Building Martin Short, Steve Martin in Paul Rudd. Med drugimi udeleženci so bili Paris Hilton, Ed Sheeran, Ashley Park in zvezdničin soigralec iz serije Čarovniki s trga Waverly David Henrie.

"Varnost Selenine poroke bo izjemnega pomena, saj ni le ona javna osebnost, ampak tudi mnogi gostje," je že pred časom za Daily Mail povedal neimenovani vir in dodal: "Odloča se, ali naj ljudem dovoli imeti telefone kot dodatno mero varnosti in zasebnosti, poleg tega pa želi, da so vsi prisotni."

"Benny in Selena želita, da bi bila njuna poroka sproščena in pomenljiva. Ne skrivata svoje ljubezni ali sreče. Poroka bo pravi odraz tega," pa je tik pred začetkom poročnega vikenda za Us Weekly povedal neimenovani vir blizu para.