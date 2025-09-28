Svetli način
Tuja scena

Selena Gomez in Benny Blanco sta poročena

Santa Barbara, 28. 09. 2025 09.15 | Posodobljeno pred 44 minutami

Selena Gomez in Benny Blanco sta uradno postala mož in žena. Glasbenica in igralka je na svojem profilu na Instagramu delila kopico foto utrinkov posebnega dne, ko se je sprehodila do oltarja in glasbenemu producentu obljubila večno zvestobo. Za priložnost je nosila kreacijo modne hiše Ralph Lauren.

Nekdanja Disneyjeva zvezdnica Selena Gomez je dočakala svoj srečni konec. Na skrbno varovani zasebni poročni slovesnosti, na kateri ni manjkalo zvezdnikov, je dahnila usodni da glasbenemu producentu Bennyju Blancu. Kasneje je s 417 milijoni ljudi, ki ji sledijo na Instagramu, delila kopico foto utrinkov posebnega dne.

Fotografije in videoposnetki prikazujejo mladoporočenca, kako se objemata, držita za roke in uživata v trenutku. Na fotografijah je moč videti tudi elegantno poročno obleko modne hiše Ralph Lauren, v kateri je zvezdnica pokazala svoj hrbet, pa tudi šopek šmarnic in poročna prstana novopečenih zakoncev.

Preberi še Čas za poročne zvonove: Selena Gomez bo dahnila usodni da

Par si je po poročanju modne biblije Vogue zaobljube izmenjal v Santa Barbari v Kaliforniji, obkrožen s približno 170 družinskimi člani in prijatelji. Med svati so bili pevkina najboljša prijateljica Taylor Swift, njeni soigralci iz serije Only Murders in the Building Martin Short, Steve Martin in Paul Rudd. Med drugimi udeleženci so bili Paris Hilton, Ed Sheeran, Ashley Park in zvezdničin soigralec iz serije Čarovniki s trga Waverly David Henrie.

"Varnost Selenine poroke bo izjemnega pomena, saj ni le ona javna osebnost, ampak tudi mnogi gostje," je že pred časom za Daily Mail povedal neimenovani vir in dodal: "Odloča se, ali naj ljudem dovoli imeti telefone kot dodatno mero varnosti in zasebnosti, poleg tega pa želi, da so vsi prisotni."

"Benny in Selena želita, da bi bila njuna poroka sproščena in pomenljiva. Ne skrivata svoje ljubezni ali sreče. Poroka bo pravi odraz tega," pa je tik pred začetkom poročnega vikenda za Us Weekly povedal neimenovani vir blizu para.

selena gomez benny blanco poroka fotografije
