Selena Gomez in Benny Blanco sta se zaročila

Pod galerijo so se usule čestitke. Med drugim so ji čestitale igralke Jennifer Aniston , Shay Mitchell , Gwyneth Paltrow , Nina Dobrev in pevka Julia Michaels . Fotografije je komentiral tudi Benny, ki je zapisal: "Hej, počakaj ... To je moja žena." Maja je glasbeni producent v oddaji The Howard Stern Show že namignil, da bi se v prihodnosti rad poročil s svojim dekletom. "Vsakič, ko jo pogledam, si ne znam predstavljati življenja, ki bi lahko bilo boljše kot ta," je med drugim takrat povedal zvezdnik.

Maja je v intervjuju za TIME ustanoviteljica kozmetike Rare Beauty prav tako spregovorila o svojem odnosu s 36-letnim glasbenim producentom in pripomnila, da če se ne bi srečala, bi sama čez nekaj let posvojila otroka. "Pet let sem bila sama in res sem se navadila na to. Veliko ljudi se boji biti sam in verjetno sem se mučila v svoji glavi dve leti, ko sem bila sama, potem pa sem to nekako sprejela," je takrat priznala in dodala: "Potem sem si zamislila načrt, ki bi ga sprejela pri 35 letih, če do takrat ne bi nikogar spoznala," je nadaljevala in se sklicevala na svoj odnos z Blancom. "Ljubezen se preprosto zgodi, ko najmanj pričakuješ," je pripomnila.