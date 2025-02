Selena Gomez in Gracie Abrams v novi pesmi: Pokliči me, ko se boš razšel

OGLAS

Selena Gomez, Benny Blanco in Gracie Abrams so se združili za novo skladbo z naslovom Call Me When You Break Up (Pokliči me, ko se boš razšel). Nova pesem je drugi singel s prihajajočega skupnega albuma zaročencev, ki bo izšel prihodnji mesec. Pevki ob sanjavem ritmu pojeta o tem, kako pogrešata nekdanjo ljubezen, ki je ujeta v drugo razmerje. Selena in Gracie v refrenu med drugim zapojeta: "Usoda naju je združila, mislim, bog, kdaj se boš prebudil, prebudil?"

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Videoposnetek je narejen na zelo preprost način in prikazuje zvezdnici, kako v hotelski sobi prepevata svojo novo pesem. Abramsova je skladbo že predstavila v živo, na nedavnem koncertu na svoji turneji v Hamburgu v Nemčiji.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Prihajajoč album z naslovom I Said I Love You First je opisan kot praznovanje "ljubezenske zgodbe para, ki oboževalcem ponuja edinstveno okno v njun odnos", so zapisali v sporočilu za javnost in dodali: "Popisuje njuno celotno zgodbo – preden sta se spoznala, se zaljubila in pogledala, kaj prinaša prihodnost." Ta album bo Gomezina prva celotna studijska izdaja po albumu Rare iz leta 2020, ki je dosegel prvo mesto na lestvici Billboard 200.