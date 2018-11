Selena Gomez izpuščena iz psihiatrične bolnišnice

26-letna zvezdnica Selena Gomez je bila vzačetku meseca oktobra letos sprejeta v psihiatrično bolnišnico v Los Angelesu, kjer je bila zdravljena zaradi živčnega zloma, katerega je spremljala tudi izjemno nizka raven belih krvničk, s čimer ima težave že vse odkar je zaradi bolezni prestala presaditev ledvic.

TMZje navajal, da naj bi se Selena daljši hospitalizaciji najprej upirala in celo poskušala strgati vse cevke, ki so ji jih namestili na roko in prek katerih je prejemala zdravila. Zaradi tega je bila iz klinike Cedars-Sinai premeščena v psihiatrično ustanovo, kjer je posnela tudi videoposnetek, v katerem je spregovorila s svojimi oboževalci in priznala, da se že nekaj časa bori proti depresiji.

Po približno mesecu dni naj bi se njeno zdravstveno stanje zdaj izboljšalo – Selena naj bi bila izpuščena iz ustanove, kjer je prestala 'vedenjsko terapijo', ki vključuje zdravljenje številnih psihičnih bolezni. V času njene hospitalizacije so mnogi oboževalci komentirali, da se je njeno zdravstveno stanje najverjetneje poslabšalo zaradi prekinitve razmerja z dolgoletnim partnerjam Justinom Bieberjem, ki se je pred kratkim poročil z manekenko Hailey Baldwin. Selena se na namigovanja zaenkrat še ni odzvala.