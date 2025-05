Selena Gomez je ob prvem poljubu z zaročencem dobila izpuščaj

Srce Selene Gomez je vedelo, kaj si želi, že ko je prvič poljubila svojega sedanjega zaročenca Bennyja Blanca. Par je spregovoril o svojem prvem poljubu v podkastu Table Manners, ki sta ga gostila Jessie in Lennie Ware. "Proti koncu zmenka sva samo sedela v dnevni sobi na kavču in kartala," se je spominjal 37-letnik in dodal: "In na eni od njih je pisalo: 'Posnemi selfie z osebo poleg tebe.' Prišla je blizu ter posnela sva selfi. In takoj zatem sem jo samo pogledal in si rekel: 'Moram poljubiti to dekle.' Takoj sem jo poljubil in njeno srce je začelo biti tako hitro ter začela je dobivati izpuščaj na obrazu ... bila je tako živčna." Voditeljica se je pošalila: "Je bila alergična nate?" Blanco pa se je pošalil: "Bila je, ja. Bil sem tako gnusen in odvraten."