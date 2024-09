Selena Gomez je razkrila, da zaradi zdravstvenih težav ne more imeti otrok

Selena Gomez je razkrila, da zaradi stalnih zdravstvenih težav ne more imeti otrok. Igralka in pevka je to informacijo delila v intervjuju za Vanity Fair, objavljenem v ponedeljek, ko je razpravljala o svoji vlogi v filmu "Emilia Pérez". 32-letnica v filmu namreč igra vlogo mlade mamice. "Tega nisem nikoli povedala, a na žalost ne morem imeti svojih otrok," je med drugim dejala zvezdnica.

Selena Gomez je razkrila, da ne more imeti otrok. Pevka in igralka je o tem spregovorila v intervjuju za Vanity Fair in dejala, da je ugotovitev, da ne bo mogla imeti varne nosečnosti, nekaj, kar ji je povzročilo ogromno stisko."Tega nisem nikoli povedala, a na žalost ne morem imeti svojih otrok," je povedala za publikacijo."Imam veliko zdravstvenih težav, ki bi ogrozile moje in otrokovo življenje. To je bilo nekaj, kar sem morala sama pri sebi predelati," je dodala.

32-letnica je že večkrat odkrito spregovorila o svoji diagnozi lupus, ki je neozdravljiva avtoimunska bolezen, pri kateri imunski sistem postane hiperaktiven in napade normalno tkivo. Simptome je mogoče obvladati z zdravili. Leta 2017 je razkrila, da je imela presaditev ledvice, povezano z njenim lupusom. Pevka je bila odprta tudi glede življenja z bipolarno motnjo, o čemer je spregovorila v svojem dokumentarcu My Mind and Me. Leta 2022 je za Rolling Stone povedala, da morda ne bo mogla imeti varne nosečnosti zaradi zdravil, ki jih jemlje za zdravljenje omenjene motnje.

V intervjuju za Vanity Fair je še priznala, da upa, da bo imela otroke, in dejala, da razmišlja o nadomestnem materinstvu ali posvojitvi."Ni nujno tako, kot sem si zamislila. Mislila sem, da se bo zgodilo tako, kot se zgodi ostalim," je dejala in dodala:"S tem sem se nekako sprijaznila. Blagoslov se mi zdi, da obstajajo čudovite ženske, ki so pripravljene nadomestno donositi otroka, in da obstaja posvojitev, čemur puščam odprte velike možnosti." Posvojena je bila namreč tudi njena mati Mandy Teefey.

