Selena Gomez: Ko bi le bila tako lepa, kot je Bella Hadid

Zvezdnica Selena Gomez je na družbeno omrežje TikTok objavila zabaven videoposnetek in v njem dejala, da si želi biti videti tako dobro kot Bella Hadid. V posnetku je preizkusila filter, s pomočjo katerega naj bi bil uporabnik videti kot slavna manekenka ter se ob tem pošalila, da še Bellino ime zveni bolj privlačno kot njeno.

Čeprav sta igralka in glasbenica Selena Gomez ter manekenka Bella Hadid v preteklosti hodili z istim moškim, pevcem The Weekendom, to ne pomeni, da si nista naklonjeni. Gomezova je to dokazala na družbenem omrežju TikTok, kjer je redno aktivna. Objavila je videoposnetek, v katerem je preizkusila filter, s pomočjo katerega naj bi bil uporabnik videti kot Hadidova in ob tem zapisala: "Ko bi le bila tako lepa, kot je Bella Hadid."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Posnetku, na katerem je uporabila omenjeni filter, je sledil posnetek brez filtra, v njem pa se je Gomezova pošalila iz trenda, ki je obšel splet in skušala svoje ime povedati tako zapeljivo, kot je v nekem intervjuju svojega izgovorila Hadidova. "Moje ime je Selena Gomez," je dejala in hitro pripomnila: "Vidite, sploh ne zveni seksi." Originalni videoposnetek na TikToku sicer ni več dosegljiv, a zvesti oboževalci so prvotno objavo hitro shranili in jo znova objavili ter glasbenici zagotovili, da je tudi ona čudovita. Selena je svojo naklonjenost do Belle Hadid istočasno izrazila tudi na Instagramu, kjer je na Instagram zgodbo (objavo, vidno 24 ur, op. a.) objavila manekenkino fotografijo, ter pripisala, da je to njena ženska simpatija.