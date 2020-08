Selena Gomez: Med izolacijo sem se ogromno naučila o sebi

"Mislim, da je bil to velik blagoslovljen prelom," je 28-letna Selena Gomez povedala o času izolacije novinarjem na virtualni tiskovni konferenci za njen novi kuharski šov. "Nikomur ni enostavno iti skozi takšno obdobje. Ni normalno. Še posebej močno vpliva na duševno zdravje ljudi. Ljudje so prav tako začeli razmišljati o stvareh, o katerih še nikoli niso razmišljali. Vzdušje je precej zmedeno."

Čeprav se je zvezdnica težko navadila na novo življenje, je hvaležna za podporni sistem, ki jo obdaja. "Imam krasne prijatelje, ki jih vidim tudi kot terapevte. Trudim se, da bi bile moje misli pozitivne. Toliko sem se naučila o sebi. In tudi o svoji državi, veliko več, kot sem se med šolanjem. Za to sem hvaležna. Veliko se je spremenilo. Stara sem 28 let, karkoli že to pomeni," je še dodala pevka, ki je letos predstavila težko pričakovani album Rare .

Prav tako je bila v zadnjem času odsotna na družbenih omrežjih, svojo odsotnost pa je razložila sledilcem v videu: "Želela sem si vzeti čas, da vam pošljem sporočilo, ker že dolgo nisem ničesar objavila. Hotela sem samo povedati, da vas ljubim in pogrešam, prav tako pa nastaja veliko vznemirljivih stvari. Komaj čakam, da jih delim z vami." Dodala je, da si je vzela čas, da se je podučila o stvareh, ki nas obdajajo.

"Želim vam sporočiti, da bom sedaj bolj prisotna in pošiljam vam ljubezen. Pokazala vam bom tudi nekaj osebnih stvari in to, kar trenutno počnem. Hvala, ker ste tukaj in hvala, ker me podpirate,"je zaključila svoj govor.