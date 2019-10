Selena Gomez: Moja teta je ilegalno prečkala mejo

Priljubljena pevka Selena Gomez se trenutno ne ukvarja s poroko svojega nekdanjega partnerja Justina Bieberja , saj je svojo pozornost usmerila k svojim sorodnikom in političnim razmeram v ZDA. Za revijo Time je spregovorila o skritem priseljevanju svoje družine. "Leta 1970 je moja teta ilegalno prečkala mehiško mejo in v ZDA prišla skrita v tovornjaku," je povedala pevka in dodala: "Sledili so ji tudi moji stari starši, moj oče pa se je kasneje že rodil v Teksasu."

Selena je dodala, da so zaradi njihovega žrtvovanja zaslužni za to, da so danes člani njene družine ameriški državljani. Priznala je, da o ilegalnem priseljevanju razmišlja vsak dan, še posebej zaradi trenutnega političnega ozračja v državi:"Hudo mi je za tiste, ki so v podobni situaciji, kot so bili nekoč moji sorodniki. Bojim se za svojo državo zaradi razmišljanja nekaterih na položajih."

"Razumem, da je naš sistem pomanjkljiv, zato potrebujemo pravila in predpise. Kljub temu moramo biti sočutni, saj gre za človeško vprašanje, ki prizadene veliko ljudi. Kako ravnamo s soljudmi, določa, kdo smo. Razumeti moramo, da so našo državo ustvarili ljudje, ki so tudi prišli iz drugih držav,"je zvezdnica povzela svoje mišljenje.

Gomezova je še priznala, da se zaveda posledic, ki lahko sledijo njenim izjavam: "Tudi najslabša kritika, ki jo lahko prejmem, ni nič v primerjavi s tem, kar preživljaj priseljenci vsak dan." Za konec je dodala še: "Strah ne bi smel vplivati na nas, da ne izrazimo svojega mnenja."