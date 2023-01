Selena Gomez na zmenku s pevcem skupine The Chainsmokers

Selena Gomez in pevec skupine The Chainsmokers svoje zaljubljenosti očitno ne skrivata več. Že nekaj časa se je šušljalo, da naj bi bila zvezdnica in Andrew Taggart zaljubljena, saj so ju večkrat opazili skupaj. Nedavno pa sta se med odhodom iz ene od restavracij v New Yorku brez sramu držala za roke. Nekdanje dekle Justina Bieberja pa je prav tako že izbrisala Instagram Story, v katerem je zapisala, da je samska.

Pevca Selena Gomez in Andrew Taggart sta se odločila utišati govorice o svoji domnevni romanci, ki so se zadnje dni, ko so ju pogosto opazili skupaj v javnosti, vedno glasneje šušljale. V soboto sta si privoščila večerjo v italijanski restavraciji Torrisi Bar&Restaurant v New Yorku, med odhodom pa sta se držala za roke. icon-expand Selena Gomez in Andrew Taggart sta se ob odhodu iz restavracije držala za roke. FOTO: Profimedia Zvezdnica je za zmenek izbrala eleganten, popolnoma črn komplet, Drew pa se je odločil za bolj ležerno opravo, saj je izbral kavbojke s potiskom metulja na kolenih, superge, pulover in jakno. PREBERI ŠE Selena Gomez prvič o fotografiji s Hailey Bieber: To ni nič posebnega Njuna zaljubljenost je očitno čisto sveža, saj je pevka v nedavni objavi na Instagram Stroyju zatrjevala, da je samska, saj je preveč rada sama. Zvezdnik skupine The Chainsmokers in nekdanje dekle Justina Bieberja sta bila pred kratkim skupaj opažena tudi v Brooklynu, kjer sta se pomerila v bowlingu. Po poročanju očividcev sta delovala zaljubljena "kot dva najstnika" in se nista zmenila za obiskovalce. PREBERI ŠE Selena Gomez: Upam, da se bom poročila in postala mama Vir blizu para je pred tedni za Us Weekly sicer potrdil, da se 30-letna igralka in 33-letni pevec dobivata, a da je še vse v začetni fazi. "Zelo se zabavata skupaj in svoje romance ne skrivata. Selena je navdušena nad njim," je zatrdil vir.