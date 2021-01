Selena Gomez nad tehnološke velikane: Razočarali ste Američane

Selena Gomez je že večkrat spregovorila o razočaranju nad družbenimi omrežji. Svoje mnenje je znova povedala v intervjuju, kjer je družbena omrežja označila za platforme, kjer se širi verbalno nasilje.

Pevka in igralka Selena Gomez že nekaj mesecev javno obsoja večja tehnološka podjetja, kot sta Facebook in Twitter. Svoje mnenje je podala že ob napadu na ameriški Kapitol, ko je dejala: "Gre za resnico proti lažem. Facebook, Instagram in druga velika tehnološka podjetja ne smejo več dopuščati širjenja laži in pretakanja neresnice."

icon-expand Selena Gomez je že večkrat spregovorila o negativnem vplivu družbenih omrežij. FOTO: AP

V svojem zapisu, ki ga je takrat delila na družbenih omrežjih, je zapisala, da Facebookše vedno dopušča širjenje nevarnih laži o cepivih in covidu-19 ter ameriških volitvah."Neonacistične skupine pa prodajajo rasistične izdelke prek Instagrama," je še zapisala v objavi. Na dan nemirov, 6. januarja, je Gomezova v tvitu zapisala, da pri izgredih sodelujejo ljudje s sovraštvom v srcu in družbene platforme pa izrabljajo za združevanje istomislečih ljudi, ki gradijo nevarno in nasilno skupnost.

"Facebook, Instagram, Twitter in Google so razočarali Američane in to je treba spremeniti," je še zapisala. Kasneje je svoj zapis potrdila v intervjuju za tuje medije, kjer je povedala, da morajo tehnološka podjetja narediti več kot le minimalne spremembe. Družbena omrežja je označila celo za platforme, kjer se širi verbalno nasilje, ki lahko marsikoga duševno prizadene. Na težave zvezdnica opozarja že vse od leta 2017, ko so ji na družbenih omrežjih grozili s smrtjo.