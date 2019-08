Selena Gomez naj bi se sprla s svojo darovalko ledvice

Vir blizu Francie je tujim medijem povedal, da je bila igralka jezna zaradi Seleninega nezdravega načina življenja, ki ga je začela prakticirati po operaciji. Gomezova pa naj bi bila naveličana občutka, da je prijateljici po darovanju ostala dolžna. Raisa je lani v nekem intervjuju povedala, da je bila po operaciji fizično in psihično izčrpana, vendar je vir poudaril, da se je za to odločila sama in da jo Selena ni v nič prisilila, so še zapisali.

Pri RadarOnline.com so še poročali, da je bila Francia jezna, ker je Gomezova kmalu po operaciji začela piti alkohol, medtem ko je ona še vedno okrevala. "Da, spila je nekaj alkoholnih pijač vsake toliko časa," je povedal vir o pevki, ki je tudi sama priznala, da je pila vino. "Vendar to ni bilo vsak dan in tudi drogira se ne. Uživa življenje in ga živi tako, kot ga sama želi živeti," je dodal.

Nekaj mesecev po prepiru pa naj bi bilo pevki vseeno, kaj si njena nekdanja prijateljica misli o njej. Pevka je bila ravno na enotedenskem oddihu v Italiji, kjer je s prijatelji praznovala rojstni dan. Zdaj pa naj bi bila pripravljena na delo in kot navaja vir, nima časa za nesmiselne stvari.