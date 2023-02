Selena Gomez napovedala umik z družbenih omrežij: Prestara sem za to

Selena Gomez ima sicer šele 30 let, a sama je prepričana, da je za vse bedarije na družbenih omrežjih prestara. Pred kratkim je na TikToku v video v živo napovedala svoj umik iz spletnega sveta, kot razlog pa je navedla prav svojo starost. Zvezdnica se je s svojimi besedami verjetno sklicevala na nedavno dramo okoli videov Hailey Bieber. Prav tako je znana po tem, da zelo hitro podleže negativnim komentarjem na spletu, zato se je že večkrat odločila za krajše premore od Instagrama.

"Vzela si bom premor od družbenih omrežij, ker se mi zdi vse skupaj malo neumno. Prestara sem za to," je v videu na TikToku svojim oboževalcem sporočila Selena Gomez. "Rada vas imam. Zagotovo se prej ali slej spet vidimo," je še dodala in s tem javnost obvestila o tem, da se za krajši čas poslavlja od družbenih omrežij. Posnetek so njeni oboževalci objavili tudi na Twitterju.

Pevka se je za premor od družbenih omrežij odločila po vsej drami, ki je je bila v zadnjem mesecu deležna na TikToku. Januarja je namreč Hailey Bieber, sedanja žena Seleninega nekdanjega fanta Justina Bieberja, objavila posnetek, za katerega so bili oboževalci prepričani, da je namenjen Seleni. "Ne trdim, da si je to zaslužila, ampak pravim, da je božji čas vedno pravi," so v videu dejala dekleta, med katerimi je bila tudi resničnostna zvezdnica Kendall Jenner.

Čeprav Gomezova ni bila neposredno omenjena v videu, se je ena od oboževalk obregnila ob to, da je namenjen zvezdnici. Posnela je nov video, s katerim je še dodatno napeljala na to, da gre za spopad med sedanjo in nekdanjo partnerico priljubljenega pevca. Bieberjeva je sicer po obtožbah posnetek umaknila. Selena se je pred kratkim na Twitterju celo odzvala na video. "V redu je! Ne dovolim, da te stvari vplivajo name! Bodimo prijazni do vseh!" je komentirala zvezdnica, ki se je zato očitno odločila, da si malo oddahne od spletnega življenja.

30-letnica je sicer znana po svojem zapletenem odnosu do družbenih omrežij. V preteklosti se je namreč že velikokrat odločila za krajši premor od Instagrama, saj je razkrila, da so jo negativni komentarji naredili depresivno. Čeprav se je zdaj vrnila na omenjeno družbeno omrežje, je z zadnjo objavo ponovno napovedala umik tudi iz te platforme. "Enkrat sem tole že izbrisala, ker se mi je zdelo preveč, ampak eh (premor od družbenih omrežij)," je še zapisala poleg zapeljive fotografije.

