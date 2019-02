Selena Gomez ni več kraljica Instagrama

Dvojni Instagram poraz za ameriško pevko Selena Gomez – oktobra se je morala posloviti od naslova osebe, ki je imela največ sledilcev; 26-letno zvezdnico je namreč prehitel svetovno znani nogometaš Cristiano Ronaldo, ki ji je nekaj časa tesno dihal za vrat. Zdaj pa jo prehitela še ena mlada pevka – Ariana Grande.

25-letna pevka je z albumom Thank U, Next pred dnevi postavila nov rekord. Z njega so namreč trije singli, in sicer 7 Rings, Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored in Thank U, Nextpristali na prvih treh mestih lestvice Billboard Hot 100. To pomeni, da je rekord izenačila z Beatlesi, ki jim je ta podvig uspel daljnega leta 1964.

Očitno pa sta uspeh albuma ter velika dejavnost Ariane na Instagramu pripomogla tudi k temu, da je mlada pevka po številu sledilcev prehitela nekdanjo kraljico Seleno – to naj bi ji uspelo v le štirih mesecih, ko je pridobila več kot 13 milijonov novih oboževalcev. Tako se številka sledilcev trenutno giblje okoli 146.311.460 medtem ko jih je imela Selena 146.274.798. Kot zanimivost, Ronaldo je imel ob zadnjem pogledu na Instagram 155.894.992 sledilcev – seveda so vse številke že poskočile.