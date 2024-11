Selena Gomez o Bennyju Blancu: Še nikoli se nisem počutila tako varno

Selena Gomez je popolnoma zaljubljena v Bennyja Blanca . V intervjuju za Hollywood Reporter je zvezdnica priznala, zakaj se je odločila, da bo oboževalcem omogočila vpogled v njuno zvezo, saj je pred tem svoja razmerja pred očmi javnosti skrivala. "Mislim, da se še nikoli nisem počutila tako varno in s to osebo se vidim v prihodnosti," je dejala igralka.

Ne blesti pa samo njeno ljubezensko življenje, temveč tudi kariera, ki je v zadnjih nekaj letih skokovito narasla. S svojo linijo kozmetike Rare Beauty je postala milijarderka, z glasbo pa si je prislužila nominacijo za emmyja. "Všeč mi je, kje sem trenutno v vseh pogledih svojega življenja, in res sem ponosna na to, kako daleč sem prišla, počutim se zdravo. Počutim se srečno. Počutim se pomirjeno."

Kljub temu, da je znana že več kot 20 let, je Selena srečna, da ima lahko še vedno zasebno življenje. "Imam svoja mesta, kamor lahko grem in me nihče ne moti," je priznala in dodala, da ima veliko odnosov, ki jih ljudje ne vidijo in jih ne poznajo.

Čeprav sta zvezdnika začela hoditi šele lani, se poznata že leta. S pevcema J. Balvinom in Tainyjem sta leta 2019 celo sodelovala pri pesmi I Can't Get Enough. Benny se je v torek pojavil na prenosu Kaija Cenata v živo, kjer je dejal, da sta s Seleno prijatelja že več kot 10 let, in priznal, da je ona naredila prvi korak.

"Povabila me je ven," je rekel in dodal,"bilo je noro." Vendar pa Blanco glede na njuno tesno prijateljstvo ni niti vedel, da sta na zmenku do sredine večerje. "Rekla je: No, za ta zmenek bi jaz nosila nekaj drugega, in rekel sem si: Čakaj, kaj? Na zmenku sva? Nisem imel pojma." Po uspešnem zmenku ga je pevka ponovno povabila in takrat je Benny spoznal, da bi mu bila lahko všeč. "Dobesedno sem jo samo poljubil in ostalo je zgodovina. Ona je moja najboljša prijateljica," je priznal.