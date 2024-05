Selena Gomez o opustitvi družbenih medijev: Počutim se bolj človeško

Igralka in pevka Selena Gomez je ženska z največ sledilci na družbenem omrežju Instagram . V nedavnem intervjuju je razkrila, zakaj je bil umik z omenjenih platform njena najboljša odločitev, ki jo je sprejela za duševno zdravje do zdaj. Povedala je, da ima ekipo za družbene medije, ki vodi njen račun že štiri leta in da je dolg premor močno prispeval k njeni splošni sreči. "Vzela sem si štiri leta odmora na Instagramu in dovolila, da moja ekipa objavlja namesto mene. Počutila sem se, kot da je to najbolj nagrajujoče darilo, ki sem si ga dala, saj sem bila bolj prisotna," je dejala.

31-letnica pravi, da namesto spremljanja in komuniciranja s prijatelji prek družbenih omrežij te raje pokliče in se z njimi resnično pogovori. Čeprav vsakdo ne more imeti ekipe, ki mu vodi družbene profile, zvezdnica kljub temu poziva, da si od njih vzamemo odmor. Igralka je še dodala, da ji je odhod z družbenih omrežij dal čas in energijo, da se je osredotočila na druge vidike svojega življenja, zaradi česar se je iz dneva v dan počutila bolj prisotno. "Dobiš priložnost, da dejansko malo bolje sodeluješ s svetom," je pojasnila in dodala : "Dobiš priložnost, da svojo energijo porabiš na drugih mestih."

Lansko leto je bila Selena okronana za najbolj spremljano žensko na platformi družbenih medijev z neverjetnimi 429 milijoni sledilci, potem ko je prehitela slavno manekenko in resničnostno zvezdnico Kylie Jenner. In medtem ko so bili nekateri šokirani nad tem, so drugi mislili, da je to popolnoma smiselno, saj je zvezdnica ohranila neproblematično prisotnost v javnosti in ima všečno prizemljeno osebnost. Na splošno je tretja najbolj spremljana uporabnica na Instagramu, takoj za Cristianom Ronaldom in Lionelom Messijem.

Oboževalci so na spletni platformi razpravljali tudi o tem, zakaj verjamejo, da je nekdanja zvezdnica serije Čarovnik s trga Waverly uspela doseči impresivno statistiko. Eden izmed njih je zapisal: "Dosega vse demografske podatke. Otroci jo obožujejo, milenijci so odraščali z njo in ljudje v boomu mislijo, da je ljubka. Zadeni vse ocene in si vreden zlata."