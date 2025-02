OGLAS

Selena Gomez se je med obiskom filmskega festivala v Santa Barbari odzvala na vedno več polemik okoli filma Emilia Perez, v katerem je zaigrala tudi sama in ki je s 13 nominacijami absolutni favorit na letošnjih oskarjih. Ne le, da filmu v Mehiki očitajo, da trivializira nasilje, povezano s prepovedano trgovino z mamili, pod plazom kritik zaradi problematičnih objav na spletu se je znašla tudi glavna zvezdnica filma Karla Sofia Gascon.

Selena Gomez o polemikah okoli filma Emilia Perez: Nekaj čarovnije je izginilo. FOTO: Profimedia icon-expand

"Nekaj čarovnije je izginilo, a odločila sem se, da bom še naprej ponosna na to, kar sem naredila. Hvaležna sem. Živim življenje brez obžalovanj in ta film bi znova in znova posnela, če bi lahko," je dejala Gomezova, ki se je zaradi neprepričljivega znanja španščine v filmu tudi sama znašla v nemilosti občinstva.

Več obžalovanja v povezavi s polemikami je izrazila igralka Zoe Saldana, favoritinja za oskarja v kategoriji za najboljšo igralko v stranski vlogi. "Še vedno obdelujem vse, kar se je zgodilo v zadnjih nekaj dneh, in sem žalostna," je priznala Saldanova. "Zelo me žalosti, ker tega ne podpiram in nimam nikakršne tolerance do kakršnekoli negativne retorike do ljudi katerekoli skupine," je dejala v povezavi s problematičnimi izjavami soigralke Gasconove.