Selena Gomez o preteklih zvezah: Nisem se počutila enakovredna

Selena Gomez je v iskrenem intervjuju za avstralski Vouge spregovorila o svojih preteklih ljubezenskih zvezah, ki se niso dobro iztekle: "Menim, da je bila večina mojih odnosov prekletih. Za nekatere stvari, ki sem jim bila v zvezah izpostavljena, sem bila premlada," je pojasnila zvezdnica, ki je lanski studijski album poimenovala Rare (to v slovenščini pomeni redek oziroma redka), saj ima ta beseda zanjo poseben pomen: "Morala sem ugotoviti, kaj mi ta beseda pomeni, saj se v preteklih zvezah vedno počutila manjvredna – nikoli se nisem počutila enakovredna. Zame je bila torej ta beseda, ko sem jo prvič slišala v pesmi skupaj s piscem Nolanom Lambrozo, nekaj, kar sem želela čutiti do sebe. Ni šlo nujno za misel 'Oh, tako se počutim, dovolite mi, da jo zapojem,' ampak za to, da sem se morala tako počutiti."

28-letna Selena je album Rare izdala leta 2020, njeni oboževalci pa so takoj začeli ugibati, o katerem izmed njenih bivših fantih govori posamezna pesem. Priljubljena pevka je bila namreč v zvezi z nekaj odmevnimi imeni na glasbeni sceni. Med letoma 2010 in 2018 je bila skupaj z Justinom Bieberjem (zvezo sta sicer večkrat prekinila in se nato pobotala). Leta 2017 je bila v krajšem razmerju s pevcem The Weeknd, povezovali pa so jo tudi z Nickom Jonasom in Zeddom.