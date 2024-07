Selena Gomez o ugibanjih oboževalcev: Sovražim to. Pustite me pri miru

Selena Gomez je nedavno odgovorila na TikTok videoposnetek, ki je razpravljal o njenem videzu v zadnjih letih. V zdaj izbrisanem posnetku je bila ustvarjalka vsebine Marissa Barrionuevo s strani oboževalcev pozvana, da pove, katere posege je Selena opravila v zadnjih letih. Marissa, pomočnica plastičnega kirurga, ni želela analizirati videza pevke in kot razlog navedla zdravstvene težave in boj zvezdnice z boleznijo lupus.

Na videoposnetku, ki je bil prvotno objavljen leta 2023, je Barrionuevo svojim sledilcem povedala, da diagnoza pogosto spremeni videz osebe in je ne smemo zamenjati z lepotnim popravkom. Kljub temu je 32-letna zvezdnica pod posnetkom dala vedeti, kako je razočarana nad temo. "Iskreno povedano, sovražim to. Zaradi izbruha napihnjenosti sem uporabljala obrazne trakove. Imam botoks. To je vse. Pustite me pri miru," je zapisala.

Barrionuevo pa je pripela Selenin komentar na vrh novega videa, v katerem se je pevki opravičila za vsebino v prejšnjem posnetku. "Obožujem te. Resnično mislim najboljše o tebi, zato se opravičujem, če te je to kakor koli prizadelo," je dejala. Poleg tega je pod video zapisala: "Čeprav vedno poskušam delati z milostjo in pozornostjo, mi je žal, da te je to razburilo (in razumem, zakaj). Lani sem se odločila prenehati snemati takšne videoposnetke zaradi negativnega vpliva, ki ga lahko povzročijo. To nikoli ni bil moj namen." Zdelo se je , kot da ji je zvezdnica hitro odpustila, saj je odgovorila: "Rada te imam. Ni bilo namenjeno tebi. Včasih me samo razžalostijo te stvari."