Selena Gomez ob diagnozi bipolarne motnje: Oddahnila sem si

Glasbenica in igralka je v naslovnem intervjuju za znano ameriško revijo spregovorila o preprekah, ki jih je morala v zadnjih letih premagati, vključno z diagnozo bipolarne motnje, ki je v resnici zvezdnici prinesla mir. "Zelo sem si oddahnila, saj je diagnoza veliko pojasnila," je dejala 29-letnica, ki bo na malih ekranih v novem filmu zaigrala z legendarnim Stevom Martinom.

Selena Gomez bo krasila septembrsko številko modne revije Elle. 29-letna zvezdnica, ki je v ta namen za en dan postala svetlolaska, je v pogovoru odgovorila na številna vprašanja, med katerimi so prevladovala tista v povezavi z njenim zdravstvenim stanjem. Ko so ji leta 2014 diagnosticirali lupus, kronična avtoimunska bolezen, se je njena bitka šele pričela. Od takrat dalje je prestala presaditev ledvice in zdravljenje s kemoterapijo, zdravniki pa so ji nedavno postavili diagnozo bipolarne motnje.

"Vse te stvari bi me morale zatreti. Vsakič, ko sem se bila primorana soočiti se z novo zadevo, sem se vprašala, kaj se sploh lahko še zgodi. S čim se bom še morala soočiti?" Seleno so ob takih trenutkih spodbudile misli na ljudi, ki se soočajo s podobnimi problemi. "Vedela sem, da jim lahko pomagam." O diagnozi je prvič spregovorila leta 2020 v pogovoru z Miley Cyrus. Takrat je pojasnila, da je po obisku priznane psihiatrične bolnice spoznala, da je bipolarna ter da so ji informacije o bolezni pomagale. "Ko sem izvedela, kaj imam, me ni bilo več strah. Znanje o bolezni je odgnalo vse strahove."