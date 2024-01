Selena Gomez ob pogledu na svoje telo: 'Tako ne bom videti nikoli več'

Zvezdnica Selena Gomez je s sledilci na družbenem omrežju delila dve svoji fotografiji izpred nekaj let, na katerih je v kopalkah, zraven pa pripisala, da tako ne bo videti nikoli več. "Nisem videti popolno, a sem ponosna na to, kdo sem," je v isti sapi iskreno nadaljevala pevka, ki že nekaj časa ozavešča o pomembnosti duševnega zdravja.

OGLAS

Pevka in igralka Selena Gomez se je odločila s svojimi sledilci na Instagramu deliti misli o svojem telesu in dejstvu, da se je to skozi leta spremenilo. Ob tej priložnosti je objavila dve fotografiji v kopalkah. Na prvi jo vidimo v zebrastih kopalkah, stara je 21 let, slika pa datira v leto 2013. Zdaj 31-letna glasbenica je ob njej zapisala: "Danes me je prešinilo, da tako ne bom videti nikoli več." Na drugi fotografiji, ki jo je objavila takoj za tem, je prav tako v kopalkah, a je bila fotografija posneta lansko leto med njenim pobegom v Cabo San Lucas v Mehiki. Na njej ima Selena nekaj kilogramov več, zaradi česar je drugačna tudi njena postava, a kot je razvidno iz pevkinega pripisa, se s tem niti malo ne obremenjuje. "Nisem popolna, vendar sem ponosna na to, kdo sem ... Včasih pozabim, da je v redu biti jaz," je napisala zvezdnica.

Selena Gomez leta 2013 FOTO: Instagram story icon-expand

31-letnica je oktobra iskreno spregovorila o vsem, kar je sledilo njeni operaciji, po tem ko so ji diagnosticirali lupus. Predvsem je bilo na udaru njeno spremenjeno telo, javnost ga je vzela pod drobnogled vsakič, ko se je zvezdnica kje pojavila. Pisali so negativne komentarje in jo na račun viška kilogramov in spremenjenega videza javno sramotili. Gomezova, ki je bila stara 24 let, ko so ji postavili diagnozo, se je spominjala, kako težko se je spopadala takrat s tem. Med pomerjanjem oblek za eno izmed revij se je zavedela, da nima več postave najstnice, zaradi česar je postala zelo nesamozavestna. "Nobena od velikosti vzorca ni ustrezala mojemu telesu in zaradi tega sem se počutila neprijetno," je povedala v intervjuju za Fast Company. Nato pa je dodala: "Čeprav: ni nerealno pričakovati, da se normalno telo ženske ne bo spremenilo?"

Selena Gomez lansko leto v Mehiki FOTO: Instagram story icon-expand