Selena Gomez objavila kompilacijo fotografij iz otroštva

O čem konkretno naj bi šlo, glasbenica kljub številnim vprašanjem komentatorjev ni razkrila. Znano je, da se je Selena po obdobju slabega počutja in živčnega zloma ponovno lotila ustvarjanja glasbe, nedavno pa je izdala tudi skladbi Lose You to Love Me in Look at Her Now. V pogovorni oddaji Zach Sang Show je priznala, da jo je za obe skladbi navdihnila lastna duševna stiska in da si želi, da bi njene pesmi slišal tudi njen nekdanji partner Justin Bieber. Selena je zadnji glasbeni album z naslovom Revivalizdala leta 2015, zato njeni oboževalci že nestrpno pričakujejo dan, ko bo izdala novega. Zaenkrat še ni znano, kako ga bo poimenovala.