Selena Gomez objavila redke fotografije prijateljice Taylor Swift

Selena in Taylor se že nekaj časa nista skupaj pojavili v javnosti. Pandemija covida-19 je seveda precej otežila zbiranje ljudi v zaprtih prostorih in zunaj karantenskih mehurčkov. Ločile so ju tudi delovne obveznosti – obe sta ustvarjali novo glasbo in album, Taylor je lani izdala kar dva. Gomezova pa se je zadnje mesece mudila v New Yorku, kjer je snemala serijo Only Murders in the Building ter ob tem upoštevala vsa navodila za preprečevanje širjenja virusa.

Medtem pa so Swiftovo nazadnje videli v Los Angelesu na podelitvi glasbenih nagrad grammy. Toda 31-letna pevka je čas med pandemijo preživljala v Londonu, kjer živi družina njenega fanta Joeja Alwyna, mudila pa se je tudi v Nashvillu, kjer živijo njeni starši.

Zvezdnici svoj prijateljski odnos raje obdržita zase in ne objavljata vsakič, ko se družita. Gomezova je o njuni prijateljski vezi spregovorila v januarskem intervjuju za revijo WSJ. Med drugim je dejala, da ji je Taylor vedno stala ob strani, ko jo je potrebovala.

"Iz leta v leto in v vsakem trenutku mojega življenja je dokazala, da je ena najboljših prijateljic na svetu. Ne strinjava se v vsem, vendar se spoštujeva," je še povedala. "Obe sva hkrati prestajali s***je ,"je dejala 28-letna pevka.

Taylorjeva pa je nekoč o njunem prijateljstvu dejala:"Ko sem jo spoznala, sem vedela, da jo bom vedno branila. V svojem življenju imam zmožnost, da lahko odpuščam ljudem, ki so me prizadeli. Toda ne vem, ali lahko odpustim komu, ki bo prizadel njo "