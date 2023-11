Selena Gomez obljubila pomoč Palestincem: Podpiraš teroriste!

Selena Gomez je znova na udaru kritik zaradi konflikta med Izraelom in Hamasom, tokrat pa je bila obtožena podpiranja teroristov, potem ko je njena kozmetična znamka Rare Beauty napovedala donacije Palestini. Pevka je nedavno prek profila Rare Beauty poslala sporočilo o humanitarni krizi v Gazi in napovedala, da bo znamka donirala denar za pomoč tistim v stiski, a njeni oboževalci tega niso sprejeli najbolje.

icon-expand Selena Gomez je obljubila pomoč Gazi. FOTO: Profimedia

"V izraelskih zračnih napadih je bilo ubitih na tisoče nedolžnih palestinskih civilistov, milijoni civilistov pa so bili razseljeni in ostali brez dostopa do hrane, vode, zdravil ali osnovnih potrebščin za preživetje," piše na profilu znamke.

Zapisali so, da je "veliko število teh žrtev otrok in da je treba zaščititi palestinske civiliste". Dodali so še, da so njihova srca strta zaradi terorističnega napada na nedolžne civiliste v Izraelu 7. oktobra. Ta odločitev ni bila všeč njenim oboževalcem, nekateri so jo po odhodu z družbenih omrežij označili za hinavko, drugi pa so jo celo obtožili podpiranja teroristov.