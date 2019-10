Selena Gomez oboževalce prosi, naj ne napadajo žene Justina Bieberja

"Dala sem ti celo sebe in vsi to vedo. Nato si me raztrgal in zdaj se mi to pozna. V dveh mesecih si me zamenjal, kot da je bilo tako lahko. Dal si mi misliti, da sem si to zaslužila," v pesmi poje Selena Gomez. Oboževalci so prepričani, da pesem govori o njeni ljubezni do Justina Bieberja, s katerim sta bila par med letoma 2012 in 2014.