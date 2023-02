Selena Gomez odgovarja zlobnim jezikom: Nisem manekenka in nikoli ne bom.

Zvezdnica Selena Gomez je delila video posnetek, s katerim je neposredno nagovorila zlobne jezike, ki so jo zaradi spremembe zunanjega videza žalili na družbenem omrežju TikTok . Pojasnila je, da njena teža niha zaradi zdravil, ki jih mora uživati zaradi lupusa, kronične avtoimune bolezni, s katero se bori že nekaj let.

"Ko jemljem zdravilo, se v mojem telesu zadržuje več vode in to je normalno. Ko zdravila ne jemljem, navadno izgubim nekaj kilogramov," je pojasnila in poudarila, da to sporočilo objavlja predvsem zato, da bi spodbudila tiste, ki se soočajo s podobnimi težavami in se tega sramujejo."Rada bi, da ljudje vedo, da so lepi in čudoviti. Ja, imamo dneve, ko se počutimo zanič, a pomembno je, da smo zdravi in skrbimo zase."

Ob tem je dodala, da so njena zdravila zelo pomembna in verjame, da ji pomagajo."Nisem manekenka in nikoli ne bom," je še pripomnila in se oboževalcem zahvalila za podporo, zlobnim jezikom pa namignila, da je ne rabijo spremljati, saj da ne podpira žaljenja ljudi na podlagi zunanjega videza ali česar koli drugega.

O lupusu in drugih ovirah, ki jih je morala premagati, je Gomezova spregovorila tudi v svojem dokumentarcu Selena Gomez: My Mind & Me, ki ga je ustvarila s pomočjo tuje pretočne platforme. Razkrila je, da se je v preteklih letih borila z depresijo in tesnobo. Spomnimo, glasbenici so leta 2017 zaradi težav z zdravjem morali presaditi ledvico.