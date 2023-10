Selena Gomez pravi, da je po izgubi najstniške postave postala tarča kritik

Selena Gomez je ena izmed zvezdnic mlajše generacije, ki se je že večkrat soočila s kritikami na račun svojega videza. Igralka in pevka je o tem nedavno znova spregovorila. "Nobena od oblek, ki sem jih pomerjala, mi ni bila prav, zaradi česar sem se počutila osramočena," je se spominjala dogodka izpred nekaj let in dodala: "Kako nerealno je pričakovati, da se normalno žensko telo čez leta ne bo spremenilo?"

Po diagnozi je prestala presaditev ledvice, napotili pa so jo tudi na kemoterapijo. Nekaj mesecev pozneje, ko je okrevala, pa se je odpravila v Avstralijo, kjer so jo fotografi ujeli v kopalkah, vidne pa so bile tudi brazgotine, ki so ji ostale po operaciji. Ni bilo dolgo, da so se posnetki razširili po spletu, zvezdnica pa je bila deležna marsikatere žaljive opazke in zasmehovanja.

Da je bila situacija še hujša, je bila sedaj 31-letna Selena takrat sveže samska, njen razhod z Justinom Bieberjem pa je vzbudil veliko pozornost javnosti. "Imela sem pravkar zlomljeno srce in res me ni zanimalo, kaj počno drugi," je povedala v nedavnem intervjuju za Fast Company in dodala: "Preživljala pa sem tudi trenutke, ko se v svojem telesu nisem počutila pozitivno, zaradi stvari, ki sem jih videla na Instagramu in si ob tem želela, da bi tudi moje telo bilo videti tako."