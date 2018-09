Selena Gomez prestala povečanje prsi?

26-letna igralka in pevka Selena Gomez je pred dnevi presenetila z objavo fotografije na svojem Instagramu, ki je sprožila govorice o tem, da je šla zvezdnica pod nož. Ker pred tem dlje časa ni objavljala fotografij, nato pa objavila sliko, na kateri sedi v oprijeti črni obleki brez naramnic in z izrazito poudarjenim dekoltejem, so se pod fotografijo vsula vprašanja, ali je v vmesnem času prestala povečanje prsi.

Selena je fotografijo zelo hitro izbrisala s svojega profila, a je ta ostala na družbenem omrežju, kjer so si jo že 'prisvojili' drugi uporabniški profili. 26-letnice nekaj časa ni bilo opaziti v javnosti, zato so mnogi prepričani, da je bila odsotna zaradi okrevanja po operaciji.

Pevka je kmalu po izbrisu fotografije na svojem profilu objavila sliko, na kateri z nasmeškom strmi v lastno podobo v ogledalu in napovedala, da se bo za nekaj časa umaknila z družbenih omrežij. Svojo odločitev je podprla z razlago: ''Moje razpoloženje, medtem, ko strmim v lastno podobo v ogledalu (smeh). Rada bi izpostavila, da si bom vzela kratek oddih od družbenih omrežij. Ne gre za to, da ne bi bila hvaležna in srečna, ker lahko prek družbenih omrežij vplivam na življenja številnih ljudi, gre predvsem za to, da bi se rada nekoliko umaknila od vsega in živela svoje življenje do polnosti. Rada bi bila resnično prisotna v danem obdobju ...''

Kaj se v resnici dogaja v Seleninem življenju, da se je odločila za takšno potezo, zaenkrat še ni znano.