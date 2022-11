Selena Gomez prvič o fotografiji s Hailey Bieber: To ni nič posebnega

Fotografije nekdanje ljubezni Justina Bieberja Selene Gomez in sedanje žene Hailey Bieber je med oboževalci zvezdnikov sprožila evforično stanje. Pevka in igralka pa se je sedaj odločila, da poskuša navdušenje nad objavo omiliti. "To ni nič posebnega," je dejala Selena v intervjuju za Vulture. "Po mojem mnenju omenjena fotografija ni stvar debate. Pravzaprav ni pomembna," meni pevka.