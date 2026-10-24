Selena Gomez razkrila, da je vejpanje vplivalo na njen glas

"Težko se je odvaditi nikotina, zato sem vam želela povedati, da če to počnete tudi sami, res ni vredno," je svojim sledilcem na družbenem omrežju svetovala Selena Gomez, ki je ob tem razkrila, da ji je vejpanje spremenilo zven glasu. "To je bilo res neumno in če nočete več poslušati mojega glasu, je to povsem razumljivo. Ne poslušajte me več," je še pristavila pevka.

Selena Gomez FOTO: Profimedia

34-letnica, ki je pred časom dobila diagnozo lupusa, je takrat dejala, da tudi ta vpliva na njene glasilke. Ko so jo o tem vprašali oboževalci na družbenem omrežju, je dejala: "Včasih se stvari same zgodijo. Postanem čudna, moje grlo pa postane otečeno od znotraj. To je to." Kot je znano, zaradi lupusa res lahko zatekajo glasilke, glas pa postane hripav kot pri prehladu. Njen glas se je z leti poglobil, kar pa ni nič nenavadnega. Vse te spremembe so skrbno dokumentirali tudi njeni oboževalci, ki so na družbenem omrežju objavili več posnetkov, na katerih je slišati, kako se je zvezdničin vokal spremenil.

Selena je nedavno razkrila, da je prenehala s kajenjem: "Zelo sem navdušena, da sem nehala kaditi in upam, da ne bom ponovno podlegla. Zelo je težko, a se zavedam, da lahko vse preživimo. A je precej bedno." Da vejpanje vpliva na zdravje, je vedno bolj jasno podprto tudi z znanstvenimi dokazi, vsi stranski učinki pa še niso povsem znani. Da je bilo njeno dihanje zaradi kajenja elektronskih cigaret oteženo, je nedavno spoznala tudi pevka Lola Young, ki se je pred kratkim odpovedala tej razvadi.

Oboževalci kritični do zvezdničine razvade