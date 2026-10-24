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Selena Gomez razkrila, da je vejpanje vplivalo na njen glas

Los Angeles, 24. 10. 2026 08.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Selena Gomez

Igralka in pevka Selena Gomez je v nedavni objavi na družbenem omrežju razkrila, da je vejpanje spremenilo njen glas. "Nikoli več ne bom mogla popraviti glasu. Veliko sem vejpala nikotin," je sledilcem priznala 34-letnica, ki je opozorila, da je težko prenehati kaditi, zato naj raje niti ne začnejo.

"Težko se je odvaditi nikotina, zato sem vam želela povedati, da če to počnete tudi sami, res ni vredno," je svojim sledilcem na družbenem omrežju svetovala Selena Gomez, ki je ob tem razkrila, da ji je vejpanje spremenilo zven glasu. "To je bilo res neumno in če nočete več poslušati mojega glasu, je to povsem razumljivo. Ne poslušajte me več," je še pristavila pevka.

Selena Gomez
Selena Gomez
FOTO: Profimedia

34-letnica, ki je pred časom dobila diagnozo lupusa, je takrat dejala, da tudi ta vpliva na njene glasilke. Ko so jo o tem vprašali oboževalci na družbenem omrežju, je dejala: "Včasih se stvari same zgodijo. Postanem čudna, moje grlo pa postane otečeno od znotraj. To je to." Kot je znano, zaradi lupusa res lahko zatekajo glasilke, glas pa postane hripav kot pri prehladu.

Njen glas se je z leti poglobil, kar pa ni nič nenavadnega. Vse te spremembe so skrbno dokumentirali tudi njeni oboževalci, ki so na družbenem omrežju objavili več posnetkov, na katerih je slišati, kako se je zvezdničin vokal spremenil.

Preberi še Selena Gomez javno oznanila, da so ji presadili ledvico

Selena je nedavno razkrila, da je prenehala s kajenjem: "Zelo sem navdušena, da sem nehala kaditi in upam, da ne bom ponovno podlegla. Zelo je težko, a se zavedam, da lahko vse preživimo. A je precej bedno."

Da vejpanje vpliva na zdravje, je vedno bolj jasno podprto tudi z znanstvenimi dokazi, vsi stranski učinki pa še niso povsem znani. Da je bilo njeno dihanje zaradi kajenja elektronskih cigaret oteženo, je nedavno spoznala tudi pevka Lola Young, ki se je pred kratkim odpovedala tej razvadi.

Oboževalci kritični do zvezdničine razvade

Potem ko je razkrila, da je uporabnica elektronskih cigaret, so mnogi oboževalci začeli kritizirati njeno razvado, ki bi lahko negativno vplivala tudi na njene ledvice. "Francia je dala temu dekletu svojo ledvico, ona pa je še naprej kadila," je zapisal nekdo na družbenem omrežju, spet drugi pa je dodal: "Da je bil nekdo tako radodaren, da ji je dal ledvico, ona pa je podlegla odvisnosti od nikotina."

Kljub kritikam pa so številni oboževalci pozdravili pevkino iskrenost o odvisnosti od nikotina. "Da je bila Selena Gomez tako odkrita o svoji odvisnosti od nikotina, je le opomin, da se je nekaterim razvadam težko odpovedati," je prepričan uporabnik družbenih omrežij, drugi pa je dodal: "Ponosen nanjo, da je priznala in si želi izboljšati stvari."

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selena gomez vejpanje pevka odvisnost

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