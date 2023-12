Selena Gomez razkrila, da uporablja botoks

Selena Gomez se je po številnih kritikah na račun videza sebe in svojega fanta nanje odzvala z resnico in priznala, da že nekaj časa uporablja botoks. Pevka in igralka je nedavno potrdila zvezo z glasbenim producentom Bennyjem Blancom , kmalu zatem pa se je par moral spopasti s številnimi negativnimi komentarji, ki so se nanašali predvsem na njun videz.

Vse skupaj se je začelo, ko je eden izmed zvezdničinih oboževalcev pod njuno skupno fotografijo komentiral, da je Blanco 'nečeden', na njegove besede pa se je odzvala Selena, ki je zapisala: "Hudo mi je zate." Njen odziv je vzpodbudil nekoga drugega, ki je pokomentiral igralkin videz in jo pozval, naj s svojimi sledilci deli, katerih lepotnih popravkov je bila že deležna. Svetoval ji je, naj si da odstraniti vsadke v ličnicah, saj 'ji vplivajo na možgane'. 31-letnica je odgovorila s smehom in pripisom, da uporablja samo botoks.

Čeprav je to prvič, da je Selena odkrito priznala, da uporablja kozmetične injekcije, pa je v preteklosti že spregovorila o svoji lepotni rutini in težavah z videzom. "Moj pogled na lepoto je bil nekoliko drugačen, saj delam od sedmega leta starosti in od takrat nosim ličila. Vendar se resnično počutim, kot da sem srečna, kadar koli se zdaj ličim. In glede te izkušnje se počutim resnično pozitivno," je povedala v enem izmed intervjujev, ki jih je dala decembra.

Njen lasten pogled na lepoto pa se kaže tudi v izdelkih njene kozmetične znamke. "Vse osredotočamo na to in želimo, da ljudje poskrbijo zase in ljubijo to, kar so," je opozorila Selena in dodala, da ob branju komentarjev vedno joka od sreče, saj so uporabniki zelo zadovoljni.

Zvezdnica pa se ne veseli le poslovnega uspeha, temveč tudi nove zveze z glasbenim producentom. "V mojem srcu je on vse," je komentirala na enem izmed profilov oboževalcev na Instagramu, v drugem komentarju pa je dodala: "Zakaj je on najboljša stvar, ki se mi je kdaj zgodila? On je boljši od vseh, s katerimi sem kdaj bila. To je dejstvo." Ob tem pa se ne ozira na mnenja drugih glede svoje nove zveze. "Sem najsrečnejša. Če se ne strinjate, lahko izrazite svoje mnenje, a ne bom dovolila, da vaše besede vplivajo na moje življenje. Tega imam dovolj. Če me ne morete sprejeti, ko sem najsrečnejša, potem se ne trudite ostati v mojem življenju," je še zapisala.