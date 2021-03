Selena Gomez razmišljala o upokojitvi: Težko je, ko te ljudje ne jemljejo resno

Pevka in igralka Selena Gomez krasi aprilsko izdajo revije Vogue. V obsežnem intervjuju se je med drugim dotaknila svoje kariere v šovbiznisu in odkrito priznala, da je že pomislila, da bi odnehala in se glasbeno upokojila.

Selena Gomez za zdaj še vztraja v glasbeni industriji. FOTO: Profimedia Danes je vsak lahko že kritik. Samo odpremo družbena omrežja in kritike ter negativni komentarji kar letijo na vse strani. Selena Gomez je v intervjuju za Vogue priznala, da je težko ostati zavezan ustvarjalnemu procesu, kadar njena glasba v industriji ni cenjena. "Imela sem trenutke, ko sem se spraševala: 'Ali ima vse to res smisel? Zakaj to še počnem?'," je dejala 28-letna pevka, ki krasi aprilsko naslovnico revije Vogue. O svoji uspešnici, čutni baladi Lose You to Love Me, ki jo je izdala oktobra 2019, je dejala, da je po njenem mnenju najboljša pesem, kar jih je kdaj izdala. "In za nekatere to še vedno ni dovolj," je bila iskrena. Med drugim je dejala, da je "težko, ko te ljudje kot umetnika ne jemljejo resno". "Mislim, da je veliko ljudi, ki uživajo v moji glasbi, in za to sem hvaležna, zaradi tega nadaljujem. A mislim, da bo naslednjič, ko bom snemala album, drugače. Rada bi poskusila še enkrat, preden se morda upokojim."Priljubljena pevka bo 12. marca izdala svoj prvi album v španskem jeziku z naslovomRevelación, na katerem bo sedem skladb. Preden je povsem zaplavala v globine pevskih voda, je kariero začela v komediji s štirimi sezonami Wizards of Waverly Place. Medtem ko razmišlja o tem, da bi naredila korak stran od petja, pa upa, da bo kmalu dobila kakšno večjo vlogo. "Nisem se še niti dotaknila površja vsega, kar želim narediti. Komaj čakam trenutek, ko bo kakšen režiser ugotovil, da sem sposobna narediti nekaj, česar ni videl še nihče. Želim začeti znova,"je povedala Gomezova, katere izjava se nanaša na vloge v otroških letih. Čeprav so te daleč za njo, kljub temu dobi "ta strašljivi občutek", da ne more ubežati svoji otroški zvezdniški podobi. Čeprav ji med iskanjem lastne identitete ni bilo vedno lahko, saj je odraščala v središču pozornosti, je končno pripravljena, da jo lahko vidimo kot samosvojo osebo.