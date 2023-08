Selena Gomez razveselila oboževalce in napovedala izid nove pesmi

"Vsi me že nekaj časa sprašujete po novi pesmi," je zapis na Instagramu , s katerim je razveselila svoje oboževalce, začela Selena Gomez . "Nisem še povsem končala s SG3, a sem si želela objaviti tole zabavno pesem, ki sem jo napisala že pred časom," je napovedala izid svoje nove pesmi z naslovom Single Soon in dodala, da je odlična za konec poletja. Kljub temu, da je izid nove pesmi napovedala za 25. avgusta, pa je bila praktično ob istem času, torej že teden dni prej, pesem že dostopna na pretočni platformi YouTube .

Priljubljena pevka, ki je pred kratkim dopolnila 31 let, je ob svojem prazniku na Instagramu delila nekaj utrinkov iz praznovanja in razkrila, kaj je njena edina rojstnodnevna želja. "Ljudje me kar naprej sprašujejo, kaj si želim za rojstni dan, in vsem rečem isto. Prosim, ne dajte mi ničesar, če pa želite nekaj narediti za moj rojstni dan, prispevajte v sklad Rare Impact. Če imate sredstva, razmislite o donaciji in nam pomagajte narediti razliko," je zapisala zvezdnica, ki z omenjenim dobrodelnim skladom mladim z duševnimi težavami omogoča dostop do potrebnega zdravljenja.