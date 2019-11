Selena Gomez s slabo izvedbo pesmi razočarala oboževalce

Pevka Selena Gomez je pred kratkim izdala novo pesem Lose you to love me, s katero je pretekli konec tedna odprla podelitev ameriških glasbenih nagrad za leto 2019. Mnogim oboževalcem pa se je zdelo, da Selena poje napačne tone in so tako svoje nezadovoljstvo z njenim nastopom izrazili na Twitterju.

S pesmijo Lose you to love me je odprla podelitev ameriških glasbenih nagrad za leto 2019. FOTO: Profimedia Na glasbenico Seleno Gomez se je vsul plaz kritik. S svojo pesmijo Lose you to love me je pretekli konec tedna odprla podelitev ameriških glasbenih nagrad za leto 2019 in s slabo izvedbo pesmi razočarala mnoge oboževalce.

"Videti je, da Selena danes poje napačne tone, ne le v refrenu, ampak tudi v celotni pesmi ..." je zapisala ena od uporabnic Twitterja.

Na uradnem profilu ameriških glasbenih nagrad pa so pevko sicer pohvalili. "Poglejte jo zdaj," so zapisali, a oboževalci se niso pustili prepričati. "Ne. Vsaj iskreni bodite. Ta otvoritev je bila grozna. Tudi tam, kjer bi morala namenoma peti napačne tone, ni zapela prav. Lahko bi bila boljša," je v odgovor zapisal razočarani oboževalec.

Nekaj Seleninih privržencev pa je pevki stopilo v bran, saj so bili prepričani, da krivo ozvočenje. "O moj bog! Kaj se dogaja z glasom Selene Gomez," se je spraševala ena od oboževalk.

"Selena, vem da je bilo danes stresno in sem ti želela poslati nekaj ljubezni in te spomniti, kako ponosna sem nate. Živci in nastop so bili kljub temu prikupni. Zelo sem ponosna nate. Bodi močna in vedi, da navijamo zate!"je zapisala ena od Seleninih podpornic.