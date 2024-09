Selena Gomez se je pridružila Taylor Swift, postala je milijarderka

Selena Gomez je uradno postala milijarderka, Bloomberg je v petek poročal, da ima igralka pod palcem več kot milijardo in 172 milijonov evrov. Zvezdnica si je veliko premoženja prislužila s pevsko in igralsko kariero, veliko večino denarja pa naj bi ji prinesla blagovna znamka Rare Beauty, ki jo je ustanovila februarja 2019. Glede na poročilo več kot 80 % Seleninega bogastva izvira iz njenega večinskega deleža blagovne znamke ličil, ki je postala velika uspešnica na trgu vplivnežev.

"Selena ni samo pop zvezda," je povedala marketinška strokovnjakinja Stacy Jones in dodala: "Je večplastna poslovna ženska z različnimi tokovi dohodka, ki prispevajo k njenem impresivnem zaslužku." Skupaj z lepotno blagovno znamko njena neto vrednost izhaja tudi iz njene naložbe v Wondermind, portfelja nepremičnin, glasbenih in igralskih zaslužkov ter plačanih sodelovanj.

32-letnica pa očitno nima namena, da bi se upočasnila, saj je bila uspešna serija v kateri igra, "Only Murders in the Building," pred kratkim ponovno izbrana za novo, peto sezono. K uspehom si lahko prišteje tudi, svoj Instagram profil, na katerem ima več kot 424 milijonov sledilcev, kar jo postavi na tretje mesto, najbolj spremljanih oseb. Pred njo sta samo Cristiano Ronaldo in Lionel Messi. Samo ena pogodbena objava naj bi ji prinesla tudi do 30 milijonov evrov.