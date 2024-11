Selena Gomez se je z novo vlogo vrnila k svojim koreninam

"Prvo vlogo sem dobila pri sedmih letih in večina njih so od takrat naprej potekale v angleščini," je povedala in dodala:"Pozabila sem španščino. To nekako velja za veliko ljudi, zlasti za mehiške Američane." V novem filmu Selena igra ženo vodje kartela, na vlogo pa naj bi se pripravljala več kot pol leta, saj med drugim opravljala tudi tečaj jezika.

"Želim si, da bi vedela veliko več, kot vem. Ampak mislim, da zato poskušam čim bolj spoštovati svojo kulturo - od izdaje albuma v španščini do tega, da sem si želela igrati v tem filmu. Mislim, da to ne bo zadnja stvar, ki jo bom naredila v španščini," je dejala igralka.

Medtem ko je v svoji karieri doživela ogromen uspeh kot pop zvezda, je bilo petje v Emilii Pérez zanjo čustvena izkušnja, ki je prav tako obudila njeno strast do glasbe. "Za ta film sem posnela eno najbolj čustvenih pesmi. Spomnim se, da sem si med petjem mislila, to bi lahko bila moja pesem," je dejala o pesmi Mi Camino in priznala: "To bi lahko bila pesem na mojem albumu, ki bi ga izdala osebno, ker ima tako dobro besedilo, s katerim se močno poistovetim."