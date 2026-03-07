Selena Gomez zaradi bipolarne motnje doživlja manične epizode

Selena Gomez je znova javno spregovorila o svojem duševnem zdravju. Med gostovanjem v podkastu svojega moža Bennyja Blanca se je 33-letnica spominjala svoje bitke s psihičnim zdravjem, s katero se je borila, preden so ji postavili pravilno diagnozo, bipolarno motnjo.

"Vedela sem, da je nekaj narobe, ampak mislim, da sem bila napačno diagnosticirana. Ljudje so samo domnevali in poskusila sem z več terapevti. Zato je vse to tako težko. Res je zelo težko, ko govorimo o teh stvareh. In zame je že to, da grem poiskati terapevta, tako prekleto zapleteno," je dejala.

Igralka in pevka je poudarila, da se ne sme prehitro obupati. Čeprav je obiskovanje štirih različnih rehabilitacijskih centrov zvezdnici na koncu pomagalo bolje razumeti njeno diagnozo, je njen 37-letni izbranec poudaril, da ima včasih še vedno manične epizode, katerih se v tistem trenutku ne zaveda.

"Začela se bo zavedati, da se ji to dogaja, šele potem, ko se to že dogaja, včasih pa se niti ne spomni, kaj se je zgodilo," je pojasnil glasbeni producent, ki se je s Seleno poročil septembra in dodal: "To je zelo občutljiva stvar, saj se s človekom o tem pravzaprav ne pogovarjaš, ko je ravno sredi takšnega stanja. Tudi ko sva začela hoditi, je bila zelo pozorna na svoje počutje in je včasih rekla: Mislim, da postajam malo manična.'"

Selena Gomez je dejala, da se teh trenutkov ne sramuje in da se ji uspe kar hitro vrniti nazaj v svoje običajno stanje. "Je pa v pomoč, če imaš partnerja, ki razume, v kakšnem stanju si, te zna srečati tam, kjer si, in potem skupaj postopoma razumeta, kaj se dogaja," je priznala.