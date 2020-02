Selena Gomez si ob 167 milijonih sledilcev želi, da Instagram ne bi obstajal

V intervjuju za revijo Dazed je 27-letna glasbenica Selena Gomez med drugim spregovorila o priljubljeni spletni platformi Instagram. Kljub temu, da njenemu osebnemu profilu sledi 167 milijonov uporabnikov omenjene aplikacije in da je po številu sledilcev na četrtem mestu, je priznala, da bi ji bilo ljubše, če platforme ne bi bilo. Kot glavni razlog je izpostavila dejstvo, da je množica pod velikim pritiskom zaradi želje po popolnem videzu in da je namesto drugačnosti v ospredju predvsem doseganje enakih lepotnih idealov.''Če bi lahko našla neko zdravo ravnovesje, ki bi potrdilo, da v družbi še vedno prevladuje diverziteta, raznolikost ... neka zdrava sredina ... bi bila zelo vesela ... A bojim se, da temu ni več tako. Lagala bi, če bi trdila, da Instagram ni uničil identitete naše generacije.''

27-letnica je na vprašanje, ali je že razmišljala o tem,. da bi popolnoma izbrisala svoj uporabniški račun, odvrnila: ''Mislim, da veliko ljudi ne bo zadovoljnih z mojim odgovorom, ki je pritrdilen.''

Lepotni in modni trendi na Instagramu, ki se Gomezovi zdijo zaskrbljujoči, pa so jo med drugim spodbudili, da je svoj novi album poimenovala Rare (Redek), kar je komentirala z besedami: ''Ljudje so pod velikim pritiskom, da bi se čimbolj približali lepotnim idealom sodobne družbe in zato so na koncu vsi enaki. To je eden od razlogov, zakaj sem svoj album poimenovala 'Redek'.''

V preteklosti se je zaradi osebne stiske že nekajkrat začasno poslovila od priljubljenega družbenega omrežja in čas brez Instagrama opisala kot: ''Bila sem precej bolj srečna in zadovoljna sama s seboj, s svojim videzom ... To mi je v težavnih trenutkih precej pomagalo. Lahko sem bila to, kar sem in se dobro počutila v svoji koži.''