Selena Gomez si z Bennyjem Blancom želi štiri otroke

Selena Gomez je razkrila svoje načrte za družino. Nekoč si namreč želi postati mama, a ne le enemu, temveč kar štirim otrokom. Svojo željo po veliki družini, ki bi se ob pomembnih dneh zbirala za veliko jedilno mizo in uživala v druženju ter dobri hrani in pijači, je razkrila v podcastu Friends Keep Secrets.
"Jaz si želim štiri, ampak to je kar veliko," je v podcastu, ki ga vodi njen mož Benny Blanco z dvema prijateljema, povedala slavna igralka. V nadaljevanju je priznala tudi, da je za njeno željo po veliki družini kriv film Nova v družini. "Spomnim se prizora, ko vsi otroci s svojimi partnerji sedijo za jedilno mizo. Lik, ki ga je igrala Diane Keaton, me spominja na mojo 'nano'. Tako bo nekoč pri moji jedilni mizi, ko bom njenih let. Želim si videti tak prizor," je povedala in dodala, da si te scene enostavno ne more izbiti iz glave.
Njen soprog filma sicer ni gledal, a si tudi sam zelo želi otroke, tako da se Seleni lahko enkrat v prihodnosti želja morda tudi izpolni. "Karkoli se zgodi, se zgodi. Če bomo lahko imeli samo enega, bomo imeli samo enega. Ampak moje sanje so zagotovo tisti prizor," je še enkrat dejala igralka in se pošalila: "To bo sicer pravi pekel, dokler otroci ne bodo odrasli." V prazničnem filmu so poleg lani preminule Keaton igrali še Craig T. Nelson, Dermot Mulroney, Sarah Jessica Parker, Rachel McAdams, Luke Wilson in Claire Danes.
