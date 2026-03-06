Selena Gomez si z Bennyjem Blancom želi štiri otroke

Selena Gomez je razkrila svoje načrte za družino. Nekoč si namreč želi postati mama, a ne le enemu, temveč kar štirim otrokom. Svojo željo po veliki družini, ki bi se ob pomembnih dneh zbirala za veliko jedilno mizo in uživala v druženju ter dobri hrani in pijači, je razkrila v podcastu Friends Keep Secrets.

Selena Gomez je razkrila, da si želi štiri otroke. FOTO: Profimedia

"Jaz si želim štiri, ampak to je kar veliko," je v podcastu, ki ga vodi njen mož Benny Blanco z dvema prijateljema, povedala slavna igralka. V nadaljevanju je priznala tudi, da je za njeno željo po veliki družini kriv film Nova v družini. "Spomnim se prizora, ko vsi otroci s svojimi partnerji sedijo za jedilno mizo. Lik, ki ga je igrala Diane Keaton, me spominja na mojo 'nano'. Tako bo nekoč pri moji jedilni mizi, ko bom njenih let. Želim si videti tak prizor," je povedala in dodala, da si te scene enostavno ne more izbiti iz glave.