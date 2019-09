Selena Gomez spregovorila o svojem duševnem zdravju

27-letna pevka in igralka Selena Gomezje lani kar dvakrat pristala v bolnišnici – drugič zaradi čustvenega zloma, zato so jo namestili v psihiatrično ustanovo. Vzrok takratnega slabega psihičnega stanja naj bi bile skrbi okoli zdravja, po presaditvi ledvic je imela namreč zelo nizko število belih krvničk. Življenje s temnimi obdobji jo je spremljalo že pred tem, lansko dogajanje pa je sodu zbilo dno.

Lani septembra je nato oznanila, da si bo vzela premor od družbenih omrežij, in sledilcem sporočila: "Zapomnite si: negativni komentarji lahko prizadenejo vse." Ker se je odločila v javnosti spregovoriti o tegobah, ki jo pestijo, je zdaj prejela McLean nagrado, ki je podeljena posameznikom, ki v javnosti podpirajo razumevanje psihiatričnih bolezni in duševnega zdravja.

Ob priložnosti je dejala: "Lani sem duševno in čustveno trpela in nisem bila sposobna ostati pri sebi. Nisem mogla kazati nasmeška ali se obnašati, kot da je vse normalno. Zdelo se mi je, kot da me je vsa bolečina in tesnoba oblila naenkrat, in to je bil eden najstrašnejših trenutkov mojega življenja," je dejala ter nadaljevala: "Poiskala sem podporo in zdravniki so mi lahko postavili jasno diagnozo. V trenutku, ko sem vedela, pri čem sem, sem se počutila prestrašeno, toda olajšano. Prestrašena zato, ker je bila ta tančica dvignjena, olajšanje pa je prišlo zaradi potrditve, da zdaj vem, kaj je narobe – zakaj se tako dolgo borim z depresijo in tesnobo."

Selena je tudi dodala, da se še vedno osredotoča predvsem na svoje zdravje: "Čeprav to ne pomeni, da je vse skupaj minilo, lahko rečem, da sem po letu intenzivnega dela bolj srečna, bolj zdrava ter bolj obvladam svoja čustva in misli kot kdajkoli prej."